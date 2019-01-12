Belçika’da Sarı Yeleklilerin eylemi sessiz geçti

Belçika'da Sarı Yelekliler, hükümet politikasını yine protesto etti. Belçikalı Sarı Yeleklilerin dün gece saatlerinde gerçekleştirdiği protestoda hayatını kaybeden Sarı Yelekli bir kişinin ölümü üzerine eylemleri sessiz geçti.

Belçika'nın farklı kentlerinde hükümet politikasını eleştiren Sarı Yelekliler sessiz protesto düzenledi. Belçika'nın Liege kentinden Hollanda'nın Mastricht kentine giden E25 otobanında Sarı Yelekli bir kişinin ölümü nedeniyle protestolar sessiz geçti. Liege kentinde yaklaşık 300 Sarı Yelekli ve Hasselt kentinde de yaklaşık 100 Sarı Yelekli bir araya gelerek yürüdü. Hollanda plakalı bir kamyonun çarpması sonucu 55 yaşında hayatını kaybeden kişi için bir dakikalık saygı duruşunun ardından sessiz bir yürüyüş düzenlendi.

Belçika ve Hollanda arasındaki Liege'den Hollanda'nın Maastricht kentinde giden E25 otobanının Vise çıkışında eylem yapan yaklaşık 30 kişilik eylemci grubun arasına bir kamyonun dalması sonucu 50 yaşındaki Belçikalı Roger B. olay yerinde hayatını kaybetmiş, olayda 1 kişi yaralanmıştı.

Hasselt kentinde Sarı Yeleklilerin düzenlediği hükumete yönelik protesto eyleminde İHA'ya açıklamada bulunan ve Sarı Yelekli komitesinde yer alan Onur Akpınar, "Dün Vise E25 otoban yolunda Hollanda plakalı bir kamyon şoförü Roger isimli Sarı Yeleklinin ölümüne neden oldu. Olayda 1 kişide yaralandı. Üstelik bir de kamyon şoförü olay yerinden kamyonuyla uzaklaşarak kayıplara karışıyor. Belçika ve Hollanda polisinin kamyon şoförünün kimliğini tespit etmesi bizi sevindirdi. Sarı Yelekliler olarak hükumete yönelik protesto eylemlerimiz devam etmekte ve devam de edecek. Belçika'da işsizlik artmakta, geçim sıkıntısı mevcut. Belçika'da sorunları saymakla bitmez" dedi.

"Protestolarımız sadece akaryakıt fiyatlarının yüksekliğinden değil"

Akpınar, "Sarı Yeleklilerin eylemi sadece akaryakıt fiyatlarının yüksekliğinden değil. Vergi adaletsizliği, emeklilik yaşının yüksekliği. Hükumetin halkın sesini duymasını istiyoruz ve sorunların çözümü için bekliyoruz. Sesimizin duyuluncaya kadar Sarı Yelekliler olarak eylemlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA