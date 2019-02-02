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Belçika’da silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

Belçika'da Türklerin yoğun olarak yaşadıkları Anvers şehrinde Türkler tarafından işletilen bir işletmede meydana gelen silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Belçika’da silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

Belçika'da Türklerin yoğun olarak yaşadıkları Anvers şehrinde Türkler tarafından işletilen bir işletmede meydana gelen silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay sonrasında 2 kişi gözaltına alındı.

Belçika'nın Anvers şehrinde aralarında husumet olduğu iddia edilen gruplar arasında çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay sonrası polis ekipleri mekan sahiplerinden iki kişiyi gözaltına aldı. Olayın gerçekleşme sebebi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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