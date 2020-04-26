Belçika’da son 24 saatte koronavirüsten 177 ölüm

Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 177 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 7 bin 094'e yükseldi.

Koronavirüs Belçika'da can almaya devam ediyor. Ülkede son bir günde 177 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 7 bin 094'ye yükselirken; toplam vaka sayısının ise 46 bin 134'e ulaştığı bildirildi.

Kaynak: DHA