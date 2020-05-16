İstanbul27 °C

  1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. Belçika’da son 24 saatte koronavirüsten 46 ölüm

Belçika’da son 24 saatte koronavirüsten 46 ölüm

Belçika'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 46 kişi hayatını kaybetti.

Belçika’da son 24 saatte koronavirüsten 46 ölüm

Belçika'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 46 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 9 bin 5'e yükseldi.

Belçika'da koronavirüs can almaya devam ediyor. Ülkede son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 46 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 9 bin 5'e yükseldi. Belçika Sağlık Bakanlığı, ülkedeki vaka sayısının 54 bin 989'a ulaştığını duyurdu.

Kaynak: DHA


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT