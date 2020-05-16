Belçika’da son 24 saatte koronavirüsten 46 ölüm

Belçika'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 46 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 9 bin 5'e yükseldi.

Belçika'da koronavirüs can almaya devam ediyor. Ülkede son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 46 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 9 bin 5'e yükseldi. Belçika Sağlık Bakanlığı, ülkedeki vaka sayısının 54 bin 989'a ulaştığını duyurdu.

Kaynak: DHA