Belçika’da son 24 saatte koronavirüsten 46 ölüm
Belçika'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 46 kişi hayatını kaybetti.
Belçika'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 46 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 9 bin 5'e yükseldi.
Belçika'da koronavirüs can almaya devam ediyor. Ülkede son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 46 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 9 bin 5'e yükseldi. Belçika Sağlık Bakanlığı, ülkedeki vaka sayısının 54 bin 989'a ulaştığını duyurdu.
Kaynak: DHA
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