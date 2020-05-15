Belçika’da son 24 saatte koronavirüsten 56 ölüm

Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 56 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 8 bin 959'a yükseldi.

Belçika'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları devam ediyor. Ülkede 56 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 8 bin 959'a yükseldi. Belçika Sağlık Bakanlığı, ülkedeki vaka sayısının 356 artarak toplam 54 bin 644'e ulaştığını duyurdu.

Kaynak: DHA