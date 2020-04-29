Belçika’da son 24 saatte koronaviüsten 170 ölüm

Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 170 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 7 bin 501'e çıktı.

Belçika'da koronavirüs nedeniyle 170 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 7 bin 501'e yükselirken; Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 525 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 47 bin 859'a ulaştığı belirtildi.

Kaynak: DHA