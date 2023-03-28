Belçika'da terör operasyonu: 8 gözaltı

Belçika'nın başkenti Brüksel ve Antwerp şehirlerinde yapılan terör operasyonlarında 8 kişi gözaltına alındı.

Melahat Ersoy
Editör
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Belçika'da terör operasyonu: 8 gözaltı

Belçika'nın birçok noktasında terör operasyonu düzenlendi. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, operasyonların terör saldırısı ihtimali üzerine yapıldığı kaydedildi. Dün gece ilk olarak başkent Brüksel'de başlayan operasyonlar kapsamında Zaventem, Schaerbeek ve Molenbeek semtlerinde toplam 3 kişi gözaltına alındı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Eş zamanlı olarak Antwerp şehrine bağlı Merksem, Borgerhout, Deurne, Molenbeek ve Eupen bölgelerinde yapılan operasyonlarda da 5 şüpheli yakalandı. Antwerp'te gözaltına alınan şüphelilerden 2'sinin terör saldırısı hazırlığında bulunduğu üzerinde duruluyor. Gözaltına alınan 8 kişinin tutuklanması ya da serbest kalması ile ilgili kararı yetkili hakim verecek.

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