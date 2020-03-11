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Belçika'da yeni tip koronavirüsten ilk ölüm

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Belçika Sağlık Bakanı Maggie De Block tarafından yapılan açıklamada, Brüksel'de tedavi gören 90 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.Ülkede koronavirüs...

Belçika'da yeni tip koronavirüsten ilk ölüm

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Belçika Sağlık Bakanı Maggie De Block tarafından yapılan açıklamada, Brüksel'de tedavi gören 90 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede koronavirüs bulaşan kişi sayısı 267'ye yükselmişti.

Kaynak: AA




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