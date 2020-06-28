Belçika'daki Türk esnafın Kovid-19 sıkıntısı

BRÜKSEL (AA) - ATA UFUK ŞEKER - Koronavirüs salgınında yeni normalleşme adımlarının atıldığı Belçika'da, Türk işletme sahipleri, devletten yeterince destek alamadıklarını ve ekonomik toparlanmanın uzun süreceğini belirtiyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle can kaybının 10 bine yaklaştığı Belçika'da, Türk esnaf, salgın süreci ve sonrasında yaşadıklarını AA muhabirine değerlendirdi.

Brüksel'de "Türk mahallesi" olarak bilinen Schaerbeek'te restoran işletmecisi olan Cemil Koçak, salgından dolayı 3 ay kapalı kaldıklarını belirterek, açılışın ardından işlerinin "tadının olmadığını" söyledi.

Kovid-19 öncesi restoranlarının dolu olduğunu aktaran Koçak, "Burada millette korku var. Tedirgin oluyorlar. 6 tane masayı kapattık. Fazla müşteri alamıyoruz. İki masa arasına da 4 metre mesafe bıraktık." diye konuştu.

Koçak, bölgedeki sokakların iyi biçimde temizlenmesi gerektiğine dikkati çekerek, devletin işletmelere yardım etmesi gerektiğini söyledi.

Açılış öncesi çeşitli önlemler aldıklarını ve hijyenle ilgili bir sıkıntıları olmadığını dile getiren Koçak, vatandaşların dışarıda yemek yemeye çekindiğini ifade etti.





- "İşlerde çok büyük düşüşler var"





Giyim mağazası işleten Ramazan Doğan da "Kovid-19 virüsünün etkileri çok oldu. Devletin almış olduğu kararlarla 2 ay kapalı kaldık. Tekrar açtığımız zaman eskisi gibi olmadı. İşlerde çok büyük düşüşler var. Yüzde 50 civarı..." ifadelerini kullandı.

Salgın nedeniyle bütün esnafın ciddi kayıp verdiğini belirten Doğan, "Bizim sektör en çok etkilenenlerden oldu. Biz yüzde 90 Türklere hitap ediyoruz. Ben takım elbiseciyim. Bizi çok etkiledi." dedi.

Doğan, nikah ve düğün sezonunun başlamadan bittiğini, kısa zamanda da normalleşme beklemediğini söyledi.





- "İşler, geçen yıla göre yarı yarıya zayıfladı"





Türklerin yoğunlukta olduğu Chaussee d'Haecht Caddesi'nde 10 yılı aşkın süredir berberlik yapan Emir Gökçe, karantina döneminde insanların evlerinde tıraş olduklarını anımsatarak, "İşler, geçen yıla göre yarı yarıya zayıfladı." dedi.

Salgın nedeniyle çeşitli hijyen önlemleri aldıklarına işaret eden Gökçe, işlerin eylül ayında daha iyi olmasını beklediğini ifade etti.





- "Müşteri yok"





Brüksel'de kahve işleten Mehmet Erdem de yaklaşık 3 aydır evde olduklarını belirterek, "Ortalık durgun... Kahveler hep açık ama müşteri yok. Şu anda halk da ne yapacağını bilemiyor." dedi.

Salgın nedeniyle fazla müşteri olmadığına işaret eden Erdem, eylül ayına kapar iş yerini açmayacağını söyledi.

Erdem, "Bu işi 20 senedir yapıyoruz. Hiç böyle bir dönem geçmedi. Büyük kriz yaşıyoruz. Bekliyoruz, bütün halk bekliyor." diye konuştu.

Bütün esnafın mağdur olduğunu vurgulayan Erdem, iş yerlerini açanların ayakta kalmaya çabaladıklarını, yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti.





- "Ortada bir kaos var"





Seyahat acentasında yönetici olan Fatih Yaldız Kaya ise Kovid-19 nedeniyle iş yerlerini 3 ay boyunca kapalı tuttuklarını anımsatarak, "Yolcuya bilet satamıyorsun. Ortada bir kaos var. Yolcu, dönüşte karantinayı duyuyor ve geri adım atıyor. Yolcu, gidip geri dönememekten korkuyor." şeklinde konuştu.

Uçak bileti satışlarındaki düşüşle birlikte otel satışlarının da gerilediğini aktaran Kaya, "Biz yaz biletini birinci aydan satıyorduk. Şu anda biletler çok uygun, 7. ay için tarihte görülmemiş fiyata biletler var." dedi.





- "Sıkıntıdayız"





Restoran işleten Mevlüt Doğan da "Bayağı bir etkilendik. İşlerimizden dolayı sıkıntıdayız." ifadelerini kullandı.

Devletten az miktarda yardım aldığını belirten Doğan, kira, elektrik, gaz ve işçi maliyetlerinden dolayı mağdur olduğunu söyledi.

İşlerinin salgın nedeniyle çok düştüğüne işaret eden Doğan, "İnsanlar korkarak yemek yiyor. Herkes birbirinden kaçıyor." diye konuştu.





Kaynak: AA