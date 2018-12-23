Belçikalı Milletvekili Turan’dan Anvers’te başörtü yasağı kararına tepki

Belçika'da Milletvekili Güler Turan, Anvers kentinde uygulanan başörtü yasağına tepki gösterdi. Ayrımcılığa ve ırkçılığa kesinlikle karşı olduğunu belirten Turan, "Mensubu olduğum Sp.a Partisi'nin sadık bir askeriyim ama başörtü yasağının devamı yönünde oy kullanmam. Başörtü yasağı ayrımcılık ve ırkçılık değil de nedir?" dedi.

Sp.a (Sosyalist) Partisi'nden Flaman Bölge Hükümeti Milletvekili ve Anvers Belediye Meclis Üyesi Güler Turan, Anvers kentinde uygulanan başörtü yasağına tepki gösterdi. Turan, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz 14 Ekim yerel seçimleri öncesi seçmenlere Anvers'te belediye okullarında, kamu alanında ve belediye personeline yönelik başörtü yasağını kaldıracağımıza yönelik seçim kampanyası yürüttük. Biz parti olarak ayrımcılık ve ırkçılığı karşı olduğumuzu her zaman söyledik" ifadelerini kullandı.

Seçmenlerin oylarıyla tekrar Anvers Belediye Meclisine girmeyi başaran Turan, "Ocak 2019'da 6 yıl Anvers Belediyesini idare edecek olan encümenler kurulu ve koalisyonda yer alacak olan partiler belirlendi. N-VA (Yeni Flaman İttifak) Partisi öncülüğünde Sp.a (Sosyalist) ve Open VLD (Açık Flaman Liberal) Partisi üçlüsünden oluşan encümenler kurulu ve koalisyonu kuruldu. Anvers'in N-VA ve Open VLD Partisi üyeleri oy birliği ile yeni koalisyon 6 yıllık çalışma metnini kabul etti. Mensubu bulunduğum Sp.a'da ise çatlak sesler vardı. Ben üyelerimizin 6 yıllık çalışma metnine karşı oy kullanın yönünde çağrıda bulundum. Özellikle eğitim ve belediye personeline yönelik başörtü yasağını asla kabul edemem" dedi.

Anvers Sp.a üyeleri 198 oyla başörtü yasağına "devam" dedi

Kentteki başörtüsü yasağının devam edeceğini belirten Turan, "Anvers Sp.a üyelerinin üçlü koalisyonun 6 yıllık anlaşma metni, 78 ret oyuna karşılık 198 evet oyuyla kabul edildi. 4 oy ise çekimser olarak kullanıldı. 6 Belediye Meclis üyemizden 3'ü Müslüman kökenli olmakta. Güler Turan, Karim Bachar ve Hicham El Mzairh olarak bizler başörtü yasağını açık açık desteklemeyeceğimizi söyledik ve üyelerimizin de bu yönde oy kullanmasını istedik. Hatta aramızda partiden istifa edip bağımsız olarak yoluna devam edecek olan bir meclis üyemiz var. Ben ise ileriki günlerde istifa edip etmeyeceğim konusunda kararımı açıklayacağım" diye konuştu.

"Başörtü yasağı ayrımcılık ve ırkçılık değil de nedir?"

Seçmenlere Anvers Belediyesi Encümenler Kurulunda ve koalisyon ortakları arasında yer aldıkları takdirde eğitim alanında ve belediye personeline yönelik başörtü yasağını kaldıracaklarına dair söz verdiklerini belirten Turan, "Maalesef koalisyon ortağı olmamız ile beraber eğitim alanında ve belediye personeline yönelik başörtüsünün yasağı yönünde anlaşma sağlanmış. Seçmenlerimize yalan söylemiş olduk. Sp.a Partisi adına Anvers Belediye Meclisine seçilmiş 6ı belediye meclis üyesinden birisiyim. Mensubu olduğum Sp.a Partisi'nin sadık bir askeriyim ama başörtü yasağının devamı yönünde oy kullanmam. Başörtü yasağı ayrımcılık ve ırkçılık değil de nedir?" dedi.

"Belediye başkan yardımcılığı görevini reddettim"

Turan, "Makam ve mevki derdinde olmuş olsaydım Anvers Belediye Başkan Yardımcılığı ve OCMW (Sosyal Yardım Kurumu) için 3 yıllık encümenlik görevinde bulunmaya razı olurdum. Makam ve mevkiler gelip geçicidir. Bugün varsın yarın yoksun. Şimdi akla gelen soru ise Anvers Belediyesi idare anlaşması tehlikede mi? Anvers'teki Sp.a Parti üyelerine idare anlaşmasına karşı oyu kullanmaları için çağrıda bulunuyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA