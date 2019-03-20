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  3. Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB binalarının bulunduğu bölgede bomba alarmı verildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB binalarının bulunduğu bölgede bomba alarmı verildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB binalarının bulunduğu bölgede bomba alarmı verildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB binalarının bulunduğu bölgede bomba alarmı verildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB binalarının bulunduğu bölgede bomba alarmı verildi. Uzman ekipler bölgede çalışma yapıyor. Yerel medya, Avrupa Birliği Komisyonu binasındaki 40'a yakın kişinin binadan tahliye edildiğini duyurdu.


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