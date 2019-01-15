Belçika’nın Flaman Bölgesi Hükümeti Suudi Arabistan’la ticaret görüşmelerini iptal etti

Belçika'nın Flaman Bölgesi Hükümeti, gelen tepkilerin ardından Mart ayında Suudi Arabistan'la yapılacak ticaret görüşmelerinin iptal edildiğini açıkladı.

Belçika'nın Flaman Bölgesi Hükümeti, Suudi Arabistan'a yapılacak ticaret gezisini iptal etti. Flaman Bölge Hükümeti Başbakanı Geert Borgeois, yaptığı açıklamada Mart ayında Suudi Arabistan'a yapılacak ticaret gezisinin iptal edildiğini duyurdu. Bourgeois, tepkilere rağmen Suudi Arabistan ile ticaret anlaşması yapmaya karşı olmadıklarını söyleyerek, "Avrupa Birliğinin (AB) Suudi Arabistan ile ticaret yapılıp yapılmayacağı yönünde karar alması en mantıklısıdır" dedi. Başbakan Borgeois, daha önce Suudi Arabistan ile yapılacak tüm kamu işlerinin iptal edileceğini duyurmuştu.

Teknoloji Sektörü Federasyonu (Agoria) ise, Suudi Arabistan'a ticaret ziyaretini yapmakta kararlı olduklarını bildirdi. Agoria CEO'su Peter Demuynck, "Suudi Arabistan'da olan görevimizi sürdürmek istiyoruz. Flaman Yatırım ve Ticaret Kurumunun temaslarının şu anda ortadan kalkması talihsiz bir durum, ancak doğrudan bir temasımızın olduğu ortaklar da var. Akıllı şehirler ve futbol stadyumları gibi büyük projelere yatırımlarla ilgileniyoruz" ifadelerini kullandı.

"Suudi Arabistan haydut bir devlet"

Groen (Yeşiller) Partisi Flaman Bölge Hükümeti Milletvekili Wouter Van Besien yaptığı açıklamada, "Devlet kurumu olan Flaman Yatırım ve Ticaret Kurumu'nun (FIT) Suudi Arabistan'a yönelik ticaret görüşmesinden geri çekilmesi tek mantıklı sonuç. Bu da zor bir karar değil, Suudi Arabistan haydut bir devlet. Haydut bir devletle ticaret yapmak doğru bir karar değildir" diye konuştu.

Flaman Yatırım ve Ticaret Kurumu: "Her şeye rağmen ticaret yapacağız"

Flaman Yatırım ve Ticaret Kurumu Proje Sorumlusu Muhsin Abbas ise, "Belçika, Avrupa veya BM'nin uyguladığı genel bir ambargo olmadığı ve silah ihraç etmediğimiz sürece konuya itiraz eden kimse yok. Bu nedenle Suudi Arabistan ile ticaret yapmaya devam edeceğiz. Mart'ta görüşme olmayacak diye bir daha Suudi Arabistan ile ticaret görüşmeleri olmayacak anlamına gelmemeli" diye konuştu.

Kaynak: İHA