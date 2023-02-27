Bele Alomerovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bele Alomerovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bele Alomerovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bele Alomerovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bele Alomerovic 5 Kasım 2004 tarihinde doğmuştur. Kuzey Makedonya,İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Беле Аломеровиќ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bele Alomerovic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valur Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Valur Reykjavík takımına 15 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Bele Alomerovic'nin Valur Reykjavík ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Bele Alomerovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bele Alomerovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bele Alomerovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bele Alomerovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ocak 2021 yılında Valur

27 Temmuz 2022 yılında KV Vesturbaejar

16 Ekim 2022 yılında Valur

Bele Alomerovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bele Alomerovic şuan Valur Reykjavík takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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