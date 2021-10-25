Beledi ne demek, TDK'ya göre Beledi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Mülki ne demek, TDK'ya göre Mülki kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kritisizm ne demek, TDK'ya göre Kritisizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Vido ne demek, TDK'ya göre Vido kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Pruva Hattı ne demek, TDK'ya göre Pruva Hattı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Art Avurt Ünsüzü ne demek, TDK'ya göre Art Avurt Ünsüzü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Max Verstappen kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | F1 ABD Grand Prix'si birincisi Max Verstappen'in takımı ne?Formula 1 ABD Grand Prix'sinde zafer RedBull pilotu Max Verstappen'in!Inter 1 - 1 Juventus | MAÇ SONUCUÜlke bunu konuşuyor! Kimsesiz kadın, yaklaşık 7.4 milyon TL'lik mal varlığını hayvanlara bıraktı
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Beledi ne demek, TDK'ya göre Beledi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Beledi ne demek, TDK'ya göre Beledi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Beledi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Beledi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Beledi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Beledi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Beledi ne demek, TDK'ya göre Beledi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Beledi ne demek? Beledi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi beledi kelimesi. Peki beledi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre beledi nedir, beledi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

BELEDİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Beledi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Beledi kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre beledi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Şehirle ilgili
- Yerleşik
- Pamuklu, kalın bir tür kumaş

BELEDİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Millî hükûmet arzu eder ki tamamıyla sınai bir şehir olsun; bu beledi bir fikir olamaz, millî bir fikirdir.
- Beledi hastalık.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT