Beledi ne demek, TDK'ya göre Beledi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Beledi ne demek? Beledi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi beledi kelimesi. Peki beledi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre beledi nedir, beledi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BELEDİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Beledi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Beledi kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre beledi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Şehirle ilgili

- Yerleşik

- Pamuklu, kalın bir tür kumaş



BELEDİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Millî hükûmet arzu eder ki tamamıyla sınai bir şehir olsun; bu beledi bir fikir olamaz, millî bir fikirdir.

- Beledi hastalık.

