Belediye Başkan adayı Güven teşkilatı ziyaret etti

AK Parti Genel Merkezi tarafından Yenice'ye Belediye Başkan adayı gösterilen Coşkun Güven, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ,AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz ile birlikte Yenice teşkilatını ziyaret ettiler.

Parti binasında önünde karşılanan Coşkun Güven'e partililer sevgi gösterisinde bulundular. Parti binası önünde AK Parti Yenice İlçe Başkanı Yılmaz Kırık ve Yortan Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki bir konuşma yaptı. Daha sonra ise AK Parti Yenice Belediye Başkan adayı Coşkun Güven bir konuşma yaparak, "Yenice için şimdi birlik zamanı" diyerek çıktığımız aday adaylık süreci cumartesi günü itibari ile sonlanmış ve Yenice Belediye Başkan Adayı olarak, bugün teşkilatımızı ziyaretle seçim kampanyasına başlamış bulunuyoruz. Her biri birbirinden değerli tüm aday adayı arkadaşlarımıza da teşekkür ediyor,hep birlikte bu seçimin kazanılması yönünde desteklerini bekliyorum.Bizler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, yaklaşık 18 yıla yakın milletimize, ülkemize ve kutlu bir davaya hizmetin adı olan AK Parti çatısı altında memleketimize ve milletimize yerel yönetim alanında hizmet etmek için yola çıktık.Sizlerle birlikte, Yenicemizi; gönül belediyeciliğine, katılımcı belediyeciliğe, kültürel belediyeciliğe, sosyal belediyeciliğe, çevre dostu belediyeciliğine ve hizmet belediyeciliğine kavuşturacağız.Biz,ayrıştırmak için değil, birleştirmek için geliyoruz" dedi.

AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ise "Bizim için şahıslarda önce partimiz önemlidir, davamız önemlidir, AK Parti önemlidir. Bunu da bugün burada görmüş oluyoruz. Biz sadece insanların oyunu almak seçimi kazanmak için değil gönülleri kazanmak ve gönül belediyeciliğine inşallah Yenice'de hakim kılmak için yerel seçimlerde gece gündüz demeden çalışacağız. İnşallah Coşkun Güven Başkan adayımızı Yenice'de belediye olarak 31 Mart akşamı sandıklar açıldığı zaman göreceğiz ve Yenice de inşallah huzura kavuşacak"dedi. AK Parti Karabük Milletvekili Niyaz Güneş ise, "31 Mart'ta partimizin Türkiye genelinde, Karabük'te, Yenice'de başarısı için cenabı hakka dua ediyoruz, dualarınızı eksik etmeyiniz. Yenice'yi önümüzdeki dönemde bu genç belediye başkanımızın rehberliğinde birçok birikmiş sorunlarını çözmek için emrinizde olacağız.Altınkaya bu şekli ile Yenice'ye yakışmıyor. Bunun cephesini giydireceğiz. Burayı altın gibi yapacağız. Geçen gün Cumhur vekilimle birlikte spor bakanlığına gittik. Karabük için nelere yapabiliriz dedik. Yenice için neler yapabiliriz, ne zamana kadar 31 Mart'a kadar. Özal mahallesinde kapalı sentetik futbol sahasını yapacağız, bedeli 480 bin. Yenice futbol sahasının aydınlatmasını yapacağız, bedeli 365 bin. Şirinköy sentetik futbol sahasını yapacağız, bedeli 270 bin. Yortan futbol sahasının aydınlatmasını yapacağız, bedeli 354 bin. Yan bir buçuk milyona yakın Yenice'ye 31 mart'a kadar hizmet taşımız olacağız. Yenice'de 80 kişinin çalışacağı BİM deposu vardı. Biz de olmadığı için bu geri kaldı. Bakınız 80 gencimiz bugün orada çalışmış olacaktı. Bundan mahrum kaldık. Karabük'e Çevre ve Şehircilik Bakanı geldi. Bütün belediye başkanları var orada.Herkes ilçesine bir şey istiyor Yılmaz Kırık'ı aradım. Yenice'ye ne olabilir. Dedi ki TOKİ birinci etap yapıldı ikinci etap için Bakan hemen orada talimatını verdi Yenice'ye kalan tarafını başlatacaksınız. Bu işler iktidarla oluyor. Sizler bunu çok iyi biliyorsunuz. Adayımızın partimizi ziyareti tekrar hayırlı, uğurlu olsun cenab-ı hak 31 martın ülkemiz için Karabük için ve Yenice için hayırlar getirmesini yüce Mevla'mdan diliyorum. Ayrıca Yenice için geçtiğimiz hafta EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ı ziyaret ettim. Dedim ki Yenicelilerin sizlere selamı var.Yenice doğalgaz istiyor. Düğmeye bastı. Yenice doğalgazı nereden alabilir. Karabük tarafından mı Zonguldak tarafından mı. 18-20 km mesafeyi belirlediler. Üzerinde çalışma yapıyorlar. Cumhur beyle tekrar kendisini ziyaret edeceğiz. Bunu bir seçim yatırımı olarak söylemiyorum. Daha önce burada parti açılışında yaptığımız konuşmada sözüm var size. O sözüm Yenice'ye doğalgazı getirme sözü. Yenice doğalgaza layıktır dedik. Bunun için mücadeleyi vereceğiz. "dedi.Son olarak ise Karabük Milletvekili Cumhur Ünal konuşarak , " Anlatmaya gerek yok. Yılmaz Tiryaki'yi Yortan tanıyor, Coşkun Güven'i de Yenice tanıyor. Biz ona soyadı gibi güvenmiştik kendisini kamudan, İŞKUR'dan uzunca yıllar tanırız. Biz ona güvendik. İnşallah 31 Mart'ta da bugüne kadar olan güveni Yeniceli hemşerilerimiz de sandıkta oyları ile gösterecekler inşallah. Coşkun Güven'i Yılmaz Tiryaki'yi de Yortanda olmak üzere belediye başkanı olarak seçecekler." dedi.

Konuşmaların ardından partililer ile birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaynak: İHA