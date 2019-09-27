Belediye Başkan Yardımcısı Gürses’ten vatandaşa aşure ikramı

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

İYİ Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından Şehitler Parkı'nda Cuma Namazı sonrası dağıtılan aşureye Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, İYİ Parti İl Başkanı Soner Hızlı, merkez ilçe ve kadın kolları başkanı, parti üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yaklaşık bin kişilik aşure kısa zamanda tükenirken vatandaşlar parti yetkililerine "Allah kabul etsin" temennilerde bulundu.

"Aşure paylaşmak, paylaştıkça artmak, çoğalmak demek"

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, aşure paylaşmak, paylaştıkça artmak, çoğalmak demek olduğunu vurgulayarak, "Geleneğimizin bizlere yüklediği sorumluluklar var. Aşure, bir arada yaşamanın, güçlü bir şekilde hür ve beraber yaşamanın, çeşitliliğin üzerine vurgu yapıyor. Bizler de Bilecik'te birlik ve beraberlik için yaşayalım istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA