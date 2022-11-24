Belediye başkanı açıkladı: Prof. Dr. İlber Ortaylı'nda kötü haber!

Edinilen bilgilere göre dün koronavirüs testi yaptıran ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın test sonucu pozitif çıktı. Açıklamayı Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara yaptı.

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLADI

Kara, Ortaylı'nın rahatsızlandığını ifade ederek, “Hocamız İlber Ortaylı’ya çok geçmiş olsun. Kendisi onur konuğumuz olarak gelecekti ancak rahatsızlığı nedeniyle programını 1 hafta ertelemek zorunda kaldık. Saygıdeğer hocamıza Allah’tan sağlık, sıhhat diliyorum" dedi.

YENİ TARİH BELİRLENDİ

Öte yandan İlber Ortaylı, izolasyon sürecinin tamamlanması sonrası 30 Kasım Çarşamba günü kitap fuarında söyleşiye katılacak. Söyleşi saat 14.00'da başlayacak. Fuarın 17.00 olarak planlanan açılış töreni ise Osmaniye protokolü ve öğrencilerin katılımları ile Cuma günü saat 15.00 olarak planlanarak değiştirildiği açıklandı.