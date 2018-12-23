Belediye başkanı aday adayı, kanserle mücadele ederken seçim çalışması yapacak

İZMİR'in Tire ilçesinde, yerel seçim için CHP'den belediye başkanı aday adayı olan ve 1989'da verem olan Yücel Özen (60), perşembe günü kanser olduğunu öğrendi. Grip şikayetiyle Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne giden Özen'e, akciğer kanseri teşhisi koyuldu. Radyoterapi görmeye başlayan Özen, aday adaylığı çalışmalarına ara vermeyeceğini söyledi.

CHP'den 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçim için Tire Belediye Başkanı aday adayı olan, CHP İzmir eski yöneticisi Yücel Özen'e, perşembe günü öksürük ve grip şikayetiyle gittiği EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, akciğer kanseri teşhisi koyuldu. Özen, 1989'da vereme yakalandığını ve gördüğü tedavinin ardından hastalığı yendiğini belirterek, şimdi de kanserle mücadele edeceğini söyledi. Kanserin henüz birinci evrede olduğunu, radyoterapi görmeye başladığını ve bu tedavinin 2 hafta daha süreceğini kaydeden Özen, siyasete ara vermeyeceğini de belirtti. Özen, "Doktorumla aday adaylık çalışmalarına ara verip, vermemem gerektiği konusunu konuştuk. Bana devam etmem gerektiğini söyledi. Ben de çalışmalarımı sürdüreceğim" diye konuştu.

HEM TEDAVİ HEM SAHA ÇALIŞMASI

Bir yandan radyoterapi tedavisi görürken bir yandan da seçim çalışmalarını yürütmeyi planlayan Yücel Özen, "Siyasette emeklilik olmaz, devam edeceğim. Önemli olan aday olmak değil, ülkenin geleceği söz konusu. Ben ülkem adına bir şeyler yapmak istiyorum. Halk için koşturacağım" dedi. Kanserin kendisini yenmesine izin vermeyeceğini belirten Yücel Özen, CHP için kapı kapı dolaşacağını vurguladı. Özen, "Aday gösterilmesem de laik ve çağdaş Türkiye için sonuna kadar çabalayacağım. Hastalık beni yıldıramaz" diye konuştu.

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DHA