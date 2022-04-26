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  3. Belediye Başkanı Ahmet Cin müjdeyi verdi! Ertuğrulgazi Mahallesi’nde beklenen imar haberi geldi

Belediye Başkanı Ahmet Cin müjdeyi verdi! Ertuğrulgazi Mahallesi’nde beklenen imar haberi geldi

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Ertuğrulgazi Mahallesi’nde hazırladıkları imar planlarının onaylandığını belirterek hak sahiplerine imarlı tapularını teslim edeceklerini belirtti.

Belediye Başkanı Ahmet Cin müjdeyi verdi! Ertuğrulgazi Mahallesi’nde beklenen imar haberi geldi

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik genelinde imar müjdesini verdi.

Pendik Belediyesinin Ertuğrulgazi Mahallesi’nde hazırladığı imar planları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandı. Başkan Ahmet Cin “Ertuğrulgazi Mahallesi’nde yıllardır imarı olmayan 2.350.000 m²  büyüklüğündeki alan ilk etapta Rezerv Yapı alanı olarak ilan edildi. Ardından imar planlarını yapma yetkisini alarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planını eş zamanlı olarak hazırladık ve bu planlar Bakanlık tarafından onaylandı. Böylelikle, olduğundan çok daha kısa bir zamanda imar planı sürecini tamamladık. Belediyemizce imar uygulamasını (parselasyon) yaptıktan sonra hak sahiplerine imarlı tapuları teslim edeceğiz." dedi.

"SÖZÜMÜZ VARDI"

Başkan Ahmet Cin, “Ertuğrulgazi Mahallesi’nde bölge halkına bir sözümüz vardı. Bunu gerçekleştirmek adına Bakanlığımızla koordineli bir şekilde yürüttüğümüz çalışmalar büyük mesafe kat ettik. Sosyal donatıları, yeşil alanları ve geniş yollarıyla modern şehirleşmenin örneğini bu bölgemizde göreceğiz.” şeklinde konuştu. 

PLANLAR ASKIYA ÇIKARILDI

Söz konusu imar planları Ataşehir’deki İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nde askıya çıkarıldı. İlan süresi boyunca imar planlarına itiraz edilebilecek.

Belediye Başkanı Ahmet Cin müjdeyi verdi! Ertuğrulgazi Mahallesi’nde beklenen imar haberi geldi

Bölge Gündem Editör Ekibi
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