Belediye Başkanı ambulans gelene kadar işçisinin elini bırakmadı

Tokat'ta motosikletiyle kaza yapan personelini gören Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, ambulans gelene kadar personelinin elini bırakmadı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde 60 EA 319 plakalı Rıza Ataş yönetimindeki otomobil, Turhal Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Bünyamin Türkmen idaresindeki motosikletle çarpıştı. Kazayı ve yaralı personelini gören Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, makam aracından inerek personelinin yanına gitti. Başkan Bekler, ambulans gelene kadar yanından ayrılmadığı personeli Bünyamin Türkmen'in bir an olsun elini bırakmadı. Kaza yerine gelen 112 ekiplerinin müdahalesi sonrasında Başkan Bekler'in de yardımıyla ambulansa bindirilen ve hastaneye kaldırılan belediye işçisinin hafif yaralandığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA