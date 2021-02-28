Belediye başkanı duyurdu! Öğretmen ve öğrencilerde mutasyonlu virüs tespit edildi

Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ilçede bulunan bir okulda görev yapan bir öğretmende mutasyonlu virüs görüldüğünü, temaslı olmaları nedeniyle 6 öğrencide de mutasyona uğrayan koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

Vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunan Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda herkesin dikkatli olmasını isteyerek; maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmelerini ifade etti. İlçe dışından misafir kabul edilmemesi ve misafirliğe gidilmemesi konusunda da uyaran Aydın, başka yerlerde ikamet edenlerin ise Dodurga'ya bir müddet gelmemelerini rica etti.

Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İlçemizdeki bir okuldaki görevli öğretmenimizden kaynaklı, 6 öğrencimizde mutasyona uğramış Covid-19 vakası tespit edilmiştir. Numune alınanların sonuçları beklenmektedir. Tüm hemşerilerimizin dikkatli olması, maske, mesafe ve temizliğe lütfen dikkat etmeleri gerekmektedir. İlçemiz dışından misafir kabul edilmemesi, misafirliğe gidilmemesi, lütfen başka yerlerde ikamet edenlerinde sabırla biraz daha ilçemize gelmemelerini önemle rica ederiz"