Belediye Başkanı Kartoğlu, ilk ders zilini öğrencilerle birlikte çaldı

Başakşehir'de 2023-2024 eğitim öğretim yılı heyecanla başladı. Ayazma İlkokulu'ndaki törene katılan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, öğrencilerin ilk gün coşkusuna ortak oldu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Belediye Başkanı Kartoğlu, ilk ders zilini öğrencilerle birlikte çaldı

Başakşehir'de 2023-2024 eğitim öğretim yılı heyecanla başladı. Ayazma İlkokulu'ndaki törene katılan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, öğrencilerin ilk gün coşkusuna ortak oldu.

Başakşehir'de ilk ders zili çaldı, yeni eğitim öğretim yılı büyük bir heyecanla başladı. Ayazma İlkokulu'ndaki törene Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun yanı sıra Başakşehir İlçe Kaymakamı Uğur Turan ve Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çoşkun katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende öğrenciler, geri dönüşüm kahramanları Başakgiller ile keyifli vakit geçirdi. Temsili zili çalan Başkan Kartoğlu, öğrencilere kitaplarını da dağıttı.

"Hasret sona erdi"

Okulların öğrencilerle yeniden şenlendiğini söyleyen Başkan Kartoğlu, "Yeni eğitim öğretim yılı şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun. Kıymetli öğretmenlerimize kolaylıklar, göz aydınlığımız sevgili öğrencilerimize sağlıklı, huzurlu ve başarılarla dolu bir yıl diliyorum. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz, neredeyse üç aydır birbirlerine hasret kaldı. O hasret bugün sona erdi" dedi.

"Durmadan yorulmadan çalışıyoruz"

Başakşehirli çocuk ve gençler için tüm imkânlarını seferber ettiklerini vurgulayan Başkan Kartoğlu, "Yarınlara umutla bakan çocuklarımızın gözlerindeki mutluluğu, heyecanı ve sevinci görmek dünyada hiçbir şeye değişilmez. İşte bu yüzden durmadan yorulmadan çalışıyoruz. Çocuklarımızın mutluluğu ve en iyi ortamlarda eğitim almaları için hazırlıklarımızı günler öncesinden tamamladık" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Kartoğlu, ilk ders zilini öğrencilerle birlikte çaldı

Belediye Başkanı Kartoğlu, ilk ders zilini öğrencilerle birlikte çaldı

Belediye Başkanı Kartoğlu, ilk ders zilini öğrencilerle birlikte çaldı

Belediye Başkanı Kartoğlu, ilk ders zilini öğrencilerle birlikte çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Hükümetten konut ve kira fiyatlarının önüne geçmek için dev hamle! O araziler imara açılıyor
Hükümetten konut ve kira fiyatlarının önüne geçmek için dev hamle! O araziler imara açılıyor
İGA İstanbul Havalimanına 3 farklı ödül! Avrupanın en iyisi oldu
İGA İstanbul Havalimanına 3 farklı ödül! Avrupanın en iyisi oldu
TÜİK İşsizlik, 2023 Temmuz ayı işsizlik rakamlarını açıkladı!
TÜİK İşsizlik, 2023 Temmuz ayı işsizlik rakamlarını açıkladı!
Son Haberler
Diyarbakırlı Milli Karateci Sena Kızılaslan bir altın madalya daha aldı
Diyarbakırlı Milli Karateci Sena Kızılaslan bir altın madalya daha aldı
Güder’den öğrencilere ilk ders sürprizi
Güder’den öğrencilere ilk ders sürprizi
Serbest Bölge, Kayseri ihracatının yüzde 25’ini karşılıyor
Serbest Bölge, Kayseri ihracatının yüzde 25’ini karşılıyor
Başkan Sandıkçı: “Eğitime desteğimiz artarak devam edecek”
Başkan Sandıkçı: “Eğitime desteğimiz artarak devam edecek”
Mısır’dan Erdoğan ve Sisi görüşmesine ilişkin açıklama: İş birliğinin güçlenmesi için önemli bir görüşme
Mısır’dan Erdoğan ve Sisi görüşmesine ilişkin açıklama: İş birliğinin güçlenmesi için önemli bir görüşme
CHP'nin 100. yıl kutlama mesajında skandal paylaşım, EOKA'lı teröristlerin fotoğrafını yayınladılar
CHP'nin 100. yıl kutlama mesajında skandal paylaşım, EOKA'lı teröristlerin fotoğrafını yayınladılar
Kılıçdaroğlu, CHP'nin Ankara büyükşehir belediye başkan adayını açıkladı! ''Mansur Bey bizim belediye başkanımızdır ve adayımızdır''
Kılıçdaroğlu, CHP'nin Ankara büyükşehir belediye başkan adayını açıkladı! ''Mansur Bey bizim belediye başkanımızdır ve adayımızdır''
Çok Okunanlar
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
Barış Manço'nun oğlu, Doğukan Manço, hastanelik oldu! ''Hayatımda üçüncü kez başıma geldi, bu sefer de yırttık''
Barış Manço'nun oğlu, Doğukan Manço, hastanelik oldu! ''Hayatımda üçüncü kez başıma geldi, bu sefer de yırttık''
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başlıyor, İşte madde madde değişenler...
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başlıyor, İşte madde madde değişenler...
Oltalarına takılan 160 kiloluk dev orkinosu çıkarmak için zorlu bir mücadele verdiler
Oltalarına takılan 160 kiloluk dev orkinosu çıkarmak için zorlu bir mücadele verdiler
Yargıtay’dan yeni evlenecekleri ilgilendiren emsal karar: ''kadının kişilik haklarına saldırı''
Yargıtay’dan yeni evlenecekleri ilgilendiren emsal karar: ''kadının kişilik haklarına saldırı''
Mustafakemalpaşa’nın markası Tatlıtop Basketbol Şenlikleri başladı
Mustafakemalpaşa’nın markası Tatlıtop Basketbol Şenlikleri başladı
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!