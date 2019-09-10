Belediye Başkanı Kılınç’tan Adıyaman 1954 Spor’a tam destek

Adıyaman Belediyesi, Adıyaman'ı bu sezon BAL liginde temsil edecek olan Adıyaman 1954 Spor'a desteğini sürdürüyor.

Göreve geldiği günden bu yana Adıyaman'ın menfaatine olacak her türlü çalışmaya ve projeye destek veren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman'ın yeniden profesyonel futbol liglerinde temsil edilebilmesi için kolları sıvadı. Geçen sezon 3. Lig'den düşen ve bu sezon ilimizi Kahta 02 Spor ile birlikte BAL Liginde temsil edecek olan Adıyaman 1954 Spor'a destek sözü veren Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, verdiği sözü tuttu ve takımın tesis sorununu ortadan kaldırıp, ulaşımı için otobüs tahsis etti. Takımları için verdiği sözü tutan Belediye Başkanı Kılınç'ı makamında ziyaret eden Şehr-i Yaman Taraftar Grubu yöneticileri, göreve geldiği günden bu yana Adıyaman 1954 Spor'a maddi ve manevi desteklerde bulunan Başkanı Kılınç'a teşekkür etti.

Ziyarette bir konuşma yapan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, nazik ziyaretlerinden dolayı Şehr-i Yaman Taraftar Grubu yöneticilerine teşekkür ederek, "Şehir olarak spora yakından ilgi duyuyoruz. Bundan dolayı ilimizi profesyonel liglerde temsil edecek bir takımın olması için elimizden geleni yapacağımızın sözünü vermiştik. Bunun için Adıyaman 1954 Spor'umuza, daha önce hentbol takımımıza tahsis edilen tesisi ve takımın ulaşımını sağlayacak araçları temin ettik. Adıyaman'ımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Şehr-i Yaman Taraftar Grubu yöneticileri de 22 Eylül Pazar günü sezonun ilk maçında kendi evinde ağırlayacağı Kilis Belediyespor maçında taraftarıyla buluşacak olan Adıyaman 1954 Spor'a verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a teşekkür etti.

Kaynak: İHA