Belediye başkanı kurallara uymayanların nikahını kıymayacak

Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ü farklı bir tedbir almaya itti.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Mehmet Gürbüz, vatandaşlardan koronavirüs tedbirlerinin başında gelen sosyal mesafe ve maske kurallarına uymalarını istedi.

"TEDBİRLERİN ALINMADIĞI DÜĞÜN MERASİMİNDE NİKAH İŞLEMİ YAPILMAYACAKTIR"

Gürbüz, paylaşımında, "Düğün, nişan ve kutlamalarda tedbirlerinin yeterince uygulanmaması nedeniyle hastalığın yükselişte olduğu gözlemlenmektedir. Gerekli tedbirlerin alınmadığı düğün merasimlerinde nikah işlemi yapılmayacaktır. Sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uyalım!" ifadelerini kullandı.