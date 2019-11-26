Belediye Başkanı Kuş’tan Millet Bahçesi açıklaması

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Büyükşehir Belediyesi Plan Bütçe görüşmelerinde, belediyeye tahsis edilen 44 dönümlük arazinin büyük bir kısmının Millet Bahçesi yapılacağı belirtti.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Büyükşehir Belediyesi Plan Bütçe görüşmelerinde, Eyyübiye Belediyesi'ne tahsis edilen 44 dönümlük arazi için açıklamada bulundu. 2019 yılı Kasım Ayı Büyükşehir Meclis toplantısı Bütçe görüşmeleri Başkan Vekili Ahmet Kaytan, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy ve meclis üyelerinin katılımıyla büyükşehir meclis toplantı salonunda yapıldı. Eyyübiye Belediyesi'nin 2020 bütçesinin onaylandığı toplantıda konuşan Kuş, alanın büyük bir bölümünü Millet Bahçesi yapacaklarını ve tahsisin gerçekleşmesinde katkıda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e de teşekkür etti.

Eyyübiye'ye tahsis edilen arazinin büyük bir kısmının Millet Bahçesi yapılacağını vurgulayan Kuş, "Bizler Yeşillikler içinde Eyyübiye kampüsüne var mısınız dedik. Fikirlerni sorduk. Bunlar şiddetli bir şekilde saldırıya geçtiler. Bizim bir amacımız vardı. Dezavantajlı bir bölgeyi, avantajı bir bölgeye çevirmek. Böyle bir fırsat elimize geçti. Ama buna muhalefet edenler tabiri caizse Eyyübiye düşmanlığı yaptılar. Zamanı gelmiş çöpü Eyyübiye'ye atmışlar, hayvan barınağı Eyyübiye'de, mağaralar Eyyübiye'de ne ararsanız Eyyübiye'de. Ama bizler güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Maalesef saldırıya uğruyoruz. Sanki Eyyübiye'ye hiçbir şey yakıştırılmıyor. Bu konuda Meclisimizin desteğine talibiz. Biz orayı betorname yapmayacağız. 44 dönümün maksimum 6- 7 dönümünü kamu kampusu yapacağız. Geriye kalan kısmı ile ilgili Büyükşehir ile ve sizlerle istişare ederek, yeşillikler içinde millet bahçesi yapmayı planlıyoruz. Malumunuz 40 yıldır betonla çevrili bir alan. Ne bir fidan var, ne bir ağaç var ne de tarımsal faaliyet yapılmış. Şimdi çıkmışlar diyorlar ki tarım arazilerini yok ediyorlar, yok orayı katlediyorlar. ben bütün meclis üyelerimizi o bölgeye davet etmek istiyorum. Birlikte istişare etmek üzere o alana gidelim. Meclis ne karar veriyorsa ben de sizlerle birlikteyim. Bizler Eyyübiye'ye sırtımızı değil, yüzümüzü döndük. Fakülte yeri tabiri caizse can damarımızdır. Alanın maksimum 6-7 dönümünü park alanı yapacağız. Parklara dönüştürdüğümüz yerin akabinde zaten başka birşey yapılamaz. O bölgeye TOKİ talipti. Bizler Büyükşehir Beleyemizle birlikte TOKİ'yi buraya sokmamaya kararlıydık. Aslında bu en önemli bir adımdı. O bölgenin betonlaşmaması için bir adımdı. Bu bakış açısına göre değişiyor. Burası hizmet binası olursa altını çizerek belirtiyorum, Eyyübiye'de hizmet binası yok kamu birimleri yok. Kamu kampüsü Eyyübiye için en az yeşil alanlar kadar değerli ve önemlidir. Eyyübiye insanının Haliliye'ye kuruma gitmesi bizim için acı verici. Bu sıkıntıdan dolayı kurumsal yapıyı oluşturmakta zorluk çekiyoruz. Alanda hasta yakınları mifarhemiz var. Orada çalışmalar yapılıyor. Orayı hizmet binası olarak tasarlamıştık. Şu anda çok yer israfında bulunmayacağız. Dolayısıyla o alanı da kamuya tahsis edeceğiz. Kendi hizmet binamız için de 5-6 dönümü yapacağız. Dolayısıyla tarım arazisinin katledilmesi söz konusu değildir. Lütfen Eyyübiye'ye sahip çıkalım, Allah rızası için sahip çıkalım. Bugüne kadar sahip çıkılmadı. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Ama birileri sırf Eyyübiye gelişmesin diye elinden gelen tüm mücadeleyi veriyor. Bizim yanımızda olmanız lazım. Benim yanımda değil fakir fukaranın yanında olun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA