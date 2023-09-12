Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu minikleri yalnız bırakmadı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Gündüz Çocuk Oyun ve Bakım Evi'ni ziyaret ederek, minikleri yalnız bırakmadı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu minikleri yalnız bırakmadı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Gündüz Çocuk Oyun ve Bakım Evi'ni ziyaret ederek, minikleri yalnız bırakmadı.

Geçtiğimiz yıl hizmete giren Bozüyük Belediyesi Gündüz Çocuk Oyun ve Bakım Evi bu yıl da ailelerin ilk tercihi oldu. Yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması ile birlikte çocuklar okul heyecanını yaşarken, aileleri de bu heyecana ortak oldu. Okula gelen çocukları Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu hediyelerle evlerine uğurladı. Aileler Belediye Başkanına ve eğitmenlere gösterdikleri ilgi için teşekkür ettiler.

Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ; " Geçtiğimiz yıl ilçemize kazandırdığımız Gündüz Çocuk Oyun ve Bakım Evi, yeni yılda da aileler tarafından yoğun ilgi gördü. 110 olan öğrenci sayımızı eklediğimiz yeni sınıflarla noter huzurunda çekilen kura ile 180'e çıkardık. Yavrularımıza her alanda destek olmaya devam edeceğiz, onlar bizim geleceğimiz" dedi. Çocuklar; aldıkları hediyelerle birlikte mutlu bir şekilde evlerine gittiler.

Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu minikleri yalnız bırakmadı

Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu minikleri yalnız bırakmadı

Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu minikleri yalnız bırakmadı

Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu minikleri yalnız bırakmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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