Belediye başkanı minik öğrencileri unutmadı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılının başlamasıyla, Kumbağ İlkokulu'nda öğrencilerle kucaklaştı. Başkan Uzunlar, yeni bir yıla başlayan öğrencilere küçük armağanlar vererek başarılar diledi.

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı dolayısıyla Kumbağ İlkokulu'na giderek öğrencilere hitap eden Başkan Uzunlar, yeni dönemde tüm öğretmen ve öğrencilere başarı temennisinde bulunarak, hayırlı olsun dileklerini paylaştı. Okul Müdürü Kenan İşcan'ın takdim ettiği plaketi kabul eden Başkan Uzunlar, Süleymanpaşa Belediyesi olarak Kumbağ'a kazandırdıkları okul binasının da önemli bir yatırım olduğuna değindi. Sınıfları ziyaret eden Uzunlar, öğrencilerle tek tek ilgilenerek küçük armağanlar verdi, öğretmenlere kolaylıklar ve iyi bir eğitim-öğretim dönemi diledi.

"Bilgi ve sevgi dolu bir eğitim yılı olsun"

Açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, "Kumbağ İlkokulu'nda çocuklarımızla kucaklaştık. Yeni eğitim yılına büyük bir enerji ve heyecanla başlayan öğrencilerimiz başta olmak üzere, öğretmenlerimize ve idarecilerimize hayırlı olsun dileklerimizi sunduk. Bilgi, sevgi ve hoşgörüyle dolu bir eğitim yılı dilerim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)