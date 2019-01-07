Belediye başkanı okullara kamyon ile kar gönderdi

Adana'nın Pozantı İlçe Belediye Başkanı Mustafa Çay, şehrin merkezinde bulunan okullara kamyon ile kar gönderdi. Çocuklar karda doyasıya oynayarak eğlendi.

Adana şehir merkezinde kar göremeyen çocuklar, Pozantı'da yağan kar üzerine sosyal medya üzerinden Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'a mesaj atarak okula kar göndermesini istedi. Başkan Çay, mesajlara kayıtsız kalmayarak, okullara kamyonet ile kar gönderdi. Bazı çocuklar hayatlarında ilk defa kar gördüklerini dile getirdiler. Çocuklar doyasıya karla oynayıp eğlendiler.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, "Adana'da bulunan özel okul ve devlet okullarından veli ve öğretmenlerden bazılarının sosyal medya hesaplarım üzerinden mesajlar atarak Pozantı'dan okullarına kar göndermemi ve çocukları mutlu edeceğimi ifade etmeleri üzerine bir özel, bir işitme engelli, iki ilköğretim okulu olmak üzere 4 okulun her birine birer kamyon kar göndererek çocukların karla oynamalarına fırsat vererek mutluluk yaşamalarına sebep olduk. Bu kadar çok ilgi göreceğini düşünmediğimiz bu hizmetin sosyal medya hesaplarından paylaşılmasıyla birlikte talep patlaması yaşıyoruz. Önümüzdeki günlerde onlarca okula daha kar göndererek kara hasret çocukları mutlu etmeye devam edeceğiz. Son derece insani bir hizmet. Hiçbir oy kaygısı ve siyasi hesabın olmadığı duygusal bir proje" dedi.

Kaynak: İHA