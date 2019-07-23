Belediye Başkanı Osman Güder’den Basın Bayramı mesajı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Güder, "Her toplumun kendine özgü değerlerine saygılı bir basın, demokratik kültürün en büyük güvencesini oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "24 Temmuz 1908 tarihi, basından sansürün kaldırıldığı tarihtir. Bu tarihte gazeteler ilk kez sansürsüz olarak yayınlanmış ve sansür, ağır suçlardan biri sayılmıştır. Atılan bu adımla birlikte 24 Temmuz günü, "Basın Bayramı" olarak kutlanmaktadır. Basın, toplumun geniş kesimlerini etkileyen ve yönlendiren önemli bir kamusal güçtür. Gelişmiş demokrasilerde önemli bir unsur olan basın, Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle "Basın, Milletin müşterek sesidir". Özgür ve tarafsız bir basın, ülke menfaatlerini, kamu düzenini ve toplumsal dinamikleri dikkate alarak, mesleğin gerektirdiği ahlaki değerleri gözardı etmeden yayın yapması, sorumlu bir yayıncılık ilkesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Her toplumun kendine özgü değerlerine saygılı bir basın, demokratik kültürün en büyük güvencesini oluşturmaktadır. Böyle bir önemli görevi yerine getiren basın emekçilerinin daha iyi şartlarda mesleklerini icra etmeleri, ülkemizin her alanda gelişimine büyük katkı sağlayacaktır. Basında sansürün kaldırılışının 111. yıldönümü vesilesiyle başta ilimizde faaliyet gösteren yerel gazete, televizyon, radyo, dergi, internet haber siteleri ve haber ajanslarının temsilcileri olmak üzere tüm değerli basın çalışanlarının 24 Temmuz Basın Bayramını kutlar, yaşamlarında sağlık, başarı ve esenlikler dilerim" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA