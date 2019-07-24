Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti yönetim kurulu toplantısına katıldı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti Nevşehir İl Yönetim Kurulu Toplantısına katılarak teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar Başkanlığı'nda AK Parti İl Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısına Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'da katıldı. Arı, toplantıda parti yöneticilerine, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Arı, "AK Parti kadroları olarak şehrimize, ülkemize hizmet etmek için çabalıyoruz. AK Parti'nin en önemli misyonunu halka hizmet etmek. Biz de partimizin misyonu çerçevesinde göreve geldiğimiz günden beri çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah hayırlı hizmetler yapacağız. Teşkilatımızın tüm kademelerimizin desteğini arkamızda görmek bizi mutlu ediyor. Allah'ın izniyle bu birlik ve beraberlikle daha güzel hizmetlere hep birlikte imza atarız" diye konuştu.

Belediye olarak son dönemde özellikle altyapı ve üst yapı çalışmalarına büyük ivme kazandırdıklarını ve bu sayede şehir merkezinin önemli bir sorununu çözüme kavuşturduklarını ifade eden Arı, bu çalışmaların şehir merkezindeki tüm mahallelerde devam edeceğini vurguladı.

Belediye hizmetlerinin yanı sıra şehre değer katacak birçok proje üzerine çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Arı, bu çalışmalara ilişkin de parti yöneticilerine bilgiler verdi.

Kaynak: İHA