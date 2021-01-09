Belediye Başkanı Rasim Arı duyurdu! Nevşehir'de her ay 1 kişi belediye başkanı olacak

Nevşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen uygulama ile her ay seçilecek bir kişi belediye başkanlığı yapacak. Konuya ilişkin olarak konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, etkinlikle ilgili açılan www.baskansensin.com web sitesi üzerinden başvuruların alınacağını ifade ederek, "Her ay başvurusu alınanlar arasında kura çekilerek bir vatandaşımız bir saatliğine belediye başkanı olacak. O bir saatte, hukuka uygun bütün talimatları yerine getirilecek. İsteyen gelecek başkanlık yapacak, şeffaflığı ve beraber yönetmeyi göstermiş olacağız" dedi.

10 YAŞ ÜSTÜ HERKES BAŞVURABİLECEK

“Geleceğin Nevşehir’ini katılımcı belediyecilik anlayışı ile hayata taşıyabileceğimizin farkındayız” diyen Arı, sembolikte olsa bir saatliğine belediye başkanı olmak isteyen 10 yaş üstü herkesi başvuru yapmaya davet etti.

VATANDAŞLAR ÖNERİLERİNİ DE İLETEBİLECEK

Proje için açılan www.baskansensin.com internet sitesinde başvuru bölümünün yanı sıra birde görüş ve önerilerin yer alacağı alanın yer aldığını kaydeden Arı, burada da vatandaşların ‘Başkan sen olsan ne yapmak isterdin? Eksik gördüğün yönlerimiz neler?’ sorularını cevaplandırarak her türlü görüş ve önerilerini kendilerine iletebileceklerini söyledi.

Başkan Sensin uygulaması nedir? Nevşehir'de bir saatliğine nasıl belediye başkanı olunur? Başkan Sensin başvurusu nasıl yapılır?