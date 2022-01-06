Belediye Başkanı Şeyma Döğücü büyük oyunu bozdu: Ekmek 1,25 liradan satılacak

Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Halk Ekmeğin üretimini ve dağıtımını yapmayarak kuyrukların oluşmasına neden olması tepki çekmeye devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği bu oyuna vatandaşın tepki sürüyor. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ise bugün yaptığı açıklamada ilçe belediyesi olarak bakkallarda ve marketlerde ekmeği 1,25 liradan vatandaşa ulaştırmaya başladıklarını duyurdu.

Akpınar Mahallesi’nde ekmek anlaşması yaptıkları bir marketin önünde gazetecilere konuşan Döğücü, bugün başlattıkları uygulamaya ilişkin konuştu. Sancaktepe'de günlük 20 bin ekmeği 1,25 liradan halkın istifadesine sunduklarını ifade eden Döğücü Fırıncılar Odası ile konuştuklarını ve anlaşmalarını yaptıklarını aktarıp çalışmaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Sancaktepe’nin bakkallarında, marketlerinde, anlaştığımız noktalarda vatandaşımız ekmeği 1,25’ten alma imkanına sahip olacak. Bunun duyurusunu yapmak istedik. Çünkü (İBB’nin) Halk Ekmek üzerinden kuyruklar oluşturularak, kendileri yönetemedikleri bir halk ekmek silsilesini, maalesef yeterli üretim yapamadıkları, dağıtımını iyi yapamadıkları halde sanki vatandaşlarımızı bir yoksulluk içindeymiş gibi bütün dünyaya lanse etmelerine karşı gönlümüz razı olmadı. Bundan sonra Sancaktepeli hemşehrilerimiz artık orada kuyruğa girmek zorunda değildir. Mahalle bakkallarına gidip halk ekmek fiyatına ekmeklerine kavuşabilecekler.”

Sancaktepe'de günde bir sefer ekmek dağıtımı olacağını belirten Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, bu kapsamda 50 market ile anlaştıklarını, talebe göre miktarın artırılacağını söyledi.