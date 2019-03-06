Belediye Başkanı, 'silahla tehdit' suçundan yargılanacak

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar beldesi Belediye Başkanı Ahmet Aydın hakkında, gelinleriyle ilişkisi olup olmadığını soran anne ve oğlunu silahla tehdit ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Başkan Aydın, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

İddialara göre; Aykan Ş., 16 Eylül 2018 günü annesi Ayşe Ş.'den kardeşinin eşi, belediyede sekreter olarak çalışan G.Ş.'nin, Karaman Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aydın ile ilişkisi olduğunu öğrendi. Anne Ayşe Ş., oğluna, gelini G.Ş.'nin evi terk ettiğini de söyledi. Aykan Ş. de akrabaları olan Belediye Başkanı Ahmet Aydın'ı arayarak, buluşmak istediğini bildirdi. Ahmet Aydın, Aykan Ş. ve Ayşe Ş. ile Bartın'da bir kafeteryada buluştu. Aykan Ş.'nin annesinin anlattıklarının doğru olup olmadığını sorduğu Ahmet Aydın, sinirlenerek, yanında taşıdığı tabancasını çıkarttı. Anne ve oğlunu silah, göstererek tehdit etti. Kafeteryadan çıkan Aykan Ş. ve annesi karakola giderek, şikayetçi oldu.

Aykan Ş. ifadesinde "Annem bana "kardeşin iki ay önce G.Ş.'yi belediye binasında Başkan Ahmet Aydın ile yakaladı" dedi. Ben inanmadım. Ahmet Aydın, akrabamız. Yanlış anlaşılma olmuş olabileceğini düşünerek, Ahmet Aydın'ı aradım. Buluştuk. Annemden duyduklarımı anlattım. Ahmet Aydın, bunun dışarıda duyulmamasını, kendine zarar gelmemesini isteyerek, silahını çıkarttı ve masa altında doldur boşalt yaptı. Sonra da ayrıldı" dedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Ahmet Aydın ise, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Konuşma sırasında, "eğer bana güvenmiyorsanız, inanmıyorsanız benim silahımla beni vurun, beklemenize gerek yok, benim hiçbir şekilde gelininizle bir ilgim yok" dedim. Silahla tehdit etmedim" diye konuştu.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma sonunda Karapınar Belde Belediye Başkanı Ahmet Aydın hakkında Aykan Ş. ve Ayşe Ş.'yi "silahla tehdit" ettiği iddiasıyla 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. İddianame Bartın Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Belediye Başkanı Ahmet Aydın, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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DHA