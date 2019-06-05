Belediye Başkanı Tekin, yaşlıların bayramını kutladı

Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Pazaryeri yaşlılar evini ziyaret ederek yaşlıların bayramını kutladı.

Başkan Tekin, Pazaryeri ilçesinde bulunan yaşlılar ve huzur evini ziyaret ederek, buradaki yaşlıların ellerini öpüp bayramlarını kutladı. Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlçemizde bulunan yaşlılarımızı bayramda unutmadık geldik büyüklerimizin ellerini öptük. Yaşlılar ve huzur evimizde kimsesi olmayan yaşlıların bakımını sağlamakla hükümlüyüz. Herkes yaşlandığında bakıma muhtaç olabilir. Bizler kimsesi olmayan bakıma muhtaç olan insanlara her zaman bakmakla sorumluyuz" ifadesini kullandı. Başkan Tekin'e, yaşlılar ve huzur evi ziyaretinde Meclis üyeleri Bayram Benli ve İsmail Turan eşlik etti.

Kaynak: İHA