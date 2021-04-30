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  3. Belediye Başkanı vatandaşlara seslendi! "Lütfen evde kalalım"

Belediye Başkanı vatandaşlara seslendi! "Lütfen evde kalalım"

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, dün akşam başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar devam edecek olan tam kapanma ile ilgili, "Sağlığımızı korumak için lütfen evde kalalım" uyarısında bulundu.

Belediye Başkanı vatandaşlara seslendi! "Lütfen evde kalalım"

Körfez Belediyesi olarak bu süreçte vatandaşın yanında olmaya devam edeceklerini söyleyen Şener Söğüt, "Kapanma tamamen bizlerin sağlığı için alınan bir karar. Bu süreçte Körfez Belediyesi olarak her an hemşehrilerimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Körfez Belediyesi çağrı merkezimiz 500 00 50, bu süreçte 7/24 hizmet vermeyi sürdürecek. Bunun yanı sıra saha çalışmalarımız da aralıksız devam edecek. Ekiplerimiz her zaman olduğu gibi 24 saat görev başında olacaklar. Zabıta, park ve bahçeler ve fen işleri ekiplerimiz çalışmalarına mevcut şekliyle devam edecek ve Körfezlilerin hizmetinde olacaktır" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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