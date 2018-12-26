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  3. Belediye Başkanı ve Vali Akın kazazedeleri ziyaret etti

Belediye Başkanı ve Vali Akın kazazedeleri ziyaret etti

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ve Vali İbrahim Akın, kazazedeleri hastanede ziyaret etti.

Belediye Başkanı ve Vali Akın kazazedeleri ziyaret etti

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ve Vali İbrahim Akın, kazazedeleri hastanede ziyaret etti.

Kırşehir'de gece saatlerinde meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasının ardından Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ve Vali İbrahim Akın, kazazedeleri Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret ederek yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkanı Bahçeci ve Vali Akın'a İl Sağlık Müdürü Suat Türkoğlu ve hastane personeli eşlik ederek yaralıların durumları hakkında bilgi verdi. Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza Ankara-Kayseri kara yolu üzerinde meydana gelmişti.

Belediye Başkanı ve Vali Akın kazazedeleri ziyaret etti

Belediye Başkanı ve Vali Akın kazazedeleri ziyaret etti

Kaynak: İHA

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