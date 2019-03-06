Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci: “Kırşehir’de Gönül Belediyeciliği anlayışını 2009 ‘da kurduk”

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de 2009 yılında belediye başkanı olarak seçilen ve 2 dönemdir Kırşehir Belediyesini yöneten Yaşar Bahçeci, "Gönül Belediyeciliği" anlayışını 2009 yılında kurduklarını söyledi.

3. kez 31 Mart Mahalli İdareler seçimleri sonrasında seçilerek Kırşehir Belediye tarihinde de üç dönem üst üste seçilen ilk başkan olma yolunda hızla ilerlediklerini belirten Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Kırşehir, yeni yatırımlar alarak Anadolu'nun büyüyen şehri olma özelliğini sürdürecek. Yapılan her çalışmanın takdir görmesi bizlerde de bu inancın oluşmasına neden oldu. Yaşar Bahçeci değil Kırşehir kazanım elde edecek" dedi. Kırşehir'de geleceğe yatırım yaptıklarını bildiren Belediye Başkanı Bahçeci, konuşmasında; "Biz şehrimizin sadece bu gününe değil geleceğine de yatırım yapıyoruz. Meselenin memleket meselesi olduğu konusunda hepimiz hem fikiriz. Yeni projelerimizi vatandaşlarımıza anlattık, şehrimiz güzelleşerek büyümeye devam edecek. Vatandaşlarımızın, kendisi için gece gündüz çalışıp sayısız eserler kazandıranlara sahip çıkıyor olmaları geleceğimiz adına umutlarımızı güçlendiriyor. Türkiye'nin en güzel otobüs sistemini kurduk seçimden sonra kaldıracak dedikodusu yapıyorlar. Küçük insanlar, kişilerle konuşur dedikodu yapar, büyük insanlar fikirleri konuşur iş yapar" ifadelerini kullandı.