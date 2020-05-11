Belediye Başkanı Yüksel kapı kapı gezerek maske dağıttı

Tekirdağ'ın Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Korona virüs salgınından vatandaşların korunması için mahalleleri kapı kapı gezerek koruyucu maskeleri dağıtmaya devam ediyor.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda ilk günden itibaren vatandaşların sağlığı için maske dağıtmaya başlayan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene Kültür Merkezinde belediyenin kendi atölyesinde imalat ettiği koruyucu maskeleri kapı kapı gezerek vatandaşlara dağıtmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Yüksel Cumhuriyet, Sağlık, Yeşiltepe, Velimeşe ve Marmaracık Mahalellerinin ardından önce ki günlerde de Ulaş ve Misinli Mahallelerinde vatandaşlara koruyucu maskelerden dağıttı. İlerleyen haftalarda diğer mahallelerde de maske dağıtmaya devam edeceklerini belirten Başkan Yüksel ayrıca maske ihtiyaçlarını karşılamak için vatandaşların Ergene Kültür Merkezine ve mahalle muhtarlıklarına da başvurabileceklerini belirtti.

"Vatandaşlarımız tedbiri elden bırakmasın"

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Ergene Belediyesinin en üst seviyede tedbirler aldığını belirten Belediye Başkanı Yüksel, "Türkiye'de daha ilk vaka görülmeden tedbirlerimizi almaya başladık. Öncelikle okullarımızı, camilerimizi, sağlık ocaklarımızı, eczanelerimizi, çocuk parklarımzı, kurum binalarımızı ve toplu yaşam alanlarımızı dezenfektan ettik. Semt pazarlarında halkımıza maske, eldiven, sıvı sabun ve dezenfektan dağıttık. Temizlik işlerimiz cadde ve sokaklarımızı rutin bir şekilde ilaçlı sularla yıkıyor, yine bunun yanında Ergenemizde ki tüm çöp konteynırlarımızda düzenli olarak yıkanıp ilaçlanıyor. Otobüs duraklarına ve Pazar girişlerine kendi imalatımız olan dezenfektan noktalarını yerleştirdik. Halkımızı salgınla mücadele kapsamında bilgilendirmek amacıyla kendilerine bilgi broşürleri dağıttık" dedi. Salgınla mücadele kapsamında çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Yüksel, "Vatandaşlarımız tedbiri elden bırakmasın, bizler sahada halkımız için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Onlar için ürettiğimiz maskeleri kapı kapı gezerek kendilerine teslim ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA