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  3. Belediye başkanın oğlu zimmetten gözaltına alındı(2)

Belediye başkanın oğlu zimmetten gözaltına alındı(2)

Zonguldak'ın Devrek İlçe Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde görevliyken resmi belgede sahtecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan H.Ö., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Belediye başkanın oğlu zimmetten gözaltına alındı(2)

SERBEST BIRAKILDI

Zonguldak'ın Devrek İlçe Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde görevliyken resmi belgede sahtecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan H.Ö., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. H.Ö., savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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