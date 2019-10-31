Belediye başkanın oğlu zimmetten gözaltına alındı(2)
Zonguldak'ın Devrek İlçe Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde görevliyken resmi belgede sahtecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan H.Ö., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
SERBEST BIRAKILDI
Zonguldak'ın Devrek İlçe Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde görevliyken resmi belgede sahtecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan H.Ö., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. H.Ö., savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
HABERE YORUM KAT