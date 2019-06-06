Belediye başkanına düğünde saldırı

KARABÜK'ün Yenice ilçesi Belediye Başkanı MHP'li Zeki Çaylı, mahalle düğününde tartıştığı eski muhtar Murat B.'nin saldırısına uğradı. Saldırıda başkan Çaylı ile birlikte 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Özal Mahallesi'nde bir düğüne katıldı. Mahallenin eski muhtarı Murat B., iddiaya göre yeğeninin düğününe katılan başkan Çaylı'yı düğüne davet etmediklerini söyleyince tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda başkan Çaylı, şoförü Nurdoğan Ören, mahallenin yeni muhtarı Yılmaz Ekmekçi ve market sahibi Hikmet Koymat yaralandı. Murat B. ve bir arkadaşı ise olay yerinden kaçtı. Saldırıya uğrayan Çaylı ve 3 kişi Yenice Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından darp raporu alarak karakola gidip şikayetçi oldu.

Başkan Çaylı'nın, saldırıdan hemen önce düğünde çekildiği fotoğrafın altına "Gençlere ömür boyu mutluluklar dileriz" yazıp sosyal medya hesabından paylaşımda bulunduğu öğrenildi.

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DHA