Belediye başkanından öğrencilere çay ikramı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, sosyal paylaşım sitelerinde haberleşerek bir araya gelip kar topu oynayan üniversite öğrencilerine çay ikramında bulundu.

Öğrencilerin Festival Alanı'nda eğlendikleri bilgisine ulaşan Kesimoğlu, mobil ikram aracıyla bölgeye geldi.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Kesimoğlu, ardından çay ikramında bulundu.

Kesimoğlu, ardından yaptığı açıklamada, üniversite öğrencilerinin kar topu oynamalarını mutlulukla izlediğini söyledi.

Kırklareli'nin mutlu insanlar kenti olduğunu ifade eden Kesimoğlu, bu tür sosyal ve kültürel etkinlikleri her zaman desteklediklerini belirtti.

Kaynak: AA