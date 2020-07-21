Belediye başkanından, Pınar Gültekin cinayetine tepki: Siz hayvan bile olamazsınız

EDİRNE'nin Keşan ilçesi Belediye Başkanı AK Partili Mustafa Helvacıoğlu, Muğla'nın Ula ilçesinde üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in eski sevgilisi tarafından öldürülmesine tepki gösterdi. Helvacıoğlu, "Kadına şiddet uygulayanlara insan denmeyeceği gibi, hayvan da değildir. Size hayvan demek lütuf olur" dedi.

Muğla'nın Ula ilçesinde üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in eski sevgilisi tarafından hunharca öldürülmesi tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Yaşananlara bir tepki de 1 erkek ve 1 kız çocuğu olan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'ndan geldi. Helvacıoğlu, hem şahsi hem de belediyenin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, cinayete tepki gösterdi.

'ADAM OLAMAMIŞSINIZ'

Başkan Helvacıoğlu, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bir belediye başkanı olarak değil bir baba olarak sesleniyorum. Siz, erkek olmuşsunuz ama adam olamamışsınız. Çünkü adam olmak bir cinsiyet meselesi değil, bir şahsiyet meselesidir. Kadına şiddet uygulayanlara insan denmeyeceği gibi, hayvan da değildir. Size hayvan demek lütuf olur. Mesela boz ayılar, bir sığırı tek darbede öldürebilir ama bu güçlerini eşlerine kullanmazlar. Mesela kurtlar, 750 kilo çene basınç gücüne sahip olmalarına rağmen eşlerine saldırmazlar. Siz hayvan bile olamazsınız. Birazcık kardeşim, birazcık olsun kadınların yüzüne bakmaya yüzünüz olsun. Allah, Pınar Gültekin evladımıza rahmet eylesin, yakınlarına sabır versin" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA