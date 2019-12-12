Belediye başkanının mazbatası iptal edildi!

Şanlurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın mazbatası YSK tarafından iptal edildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Sadi Güven başkanlığında yaptığı toplantıda Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın 18 yaşından küçükken ruhsatsız silah bulundurmaktan aldığı 2 yıl 9 aylık hapis cezası nedeniyle seçilme yeterliliğine sahip olmadığı iddiasını değerlendirdi. YSK, yaptığı değerlendirme kapsamında Aksak'ın mazbatasının iptaline karar verdi. Belediye Meclisinde yapılacak seçimle yeni belediye başkanı seçilecek.

ABDULLAH AKSAK KİMDİR?

1976 yılında Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde doğan Abdullah Aksak, ilk, orta ve lise eğitimi ilçede tamamlandı. 2002 yılında İstanbul Türk Dili ve Edebiyat Bölümünü bitiren Aksak, Yakın Doğu Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı. Evli olan Aksak, 3 çocuk babasıdır.