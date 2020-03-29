Belediye başkanlarından "Evde kal" çağrısı

KIRKLARELİ / EDİRNE (AA) - Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan sosyal medyadan "Evde kal" çağrısı yaptı.

Kesimoğlu, sosyal medyadan yayımladığı videoda, vatandaşların salgının yayılmasını önlemek için evlerinde kalmasını istedi.

"Evde kal, dışarıda çalışanları destekle" kampanyası başlattığını açıklayan Kesimoğlu, kampanyaya bir maaşını bağışladığını belirtti.

Kampanya ile ilgili detayların yarın açıklanacağını ifade eden Kesimoğlu, şunları söyledi:

"Halkımız evdeyken, sokakta çöplerimiz alınıyor, suyumuz akıyor, özellikle sağlık çalışanları gecesini gündüzüne katarak hastalarımıza bakmaya devam ediyor, polisimiz, jandarmamız 24 saat nöbet tutuyor.

Belediye başkanınız olarak halkımızdan aldığım güçle devletimizin almış olduğu kararlar kapsamında yetkili olan Sayın Valimiz Osman Bilgin ile görüştüm ve kendisine halkın sağlığını korumak için kendi sağlığını hiçe sayan kamu kurumu personellerine maddi yardım kampanyası başlatmak istediğimi ifade ettim, desteklerini istedim. Kendisi de bu talebimizi memnuniyetle karşıladı."

-"Lütfen evde kalın lütfen"



Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da sosyal medya üzerinden yayımladığı görüntülü mesajında, tüm dünya ve Türkiye’nin koronavirüsle mücadeleye devam ettiğini söyledi.

"Bana bir şey olmaz" diyerek dışarıya çıkılmaması gerektiği uyarısında bulunan Gürkan, şunları kaydetti:



“Birbirimizle etkileşime devam edersek, sosyal mesafeyi korumazsak, eldiven maske kullanmadan, hijyen kurallarına dikkat etmezsek virüsün yayılma hızı katlanarak artacaktır. Bu bir bilimsel gerçek, bu bir panik değil, bu bir korkutma da değil eğer bunu yapmazsak Edirne’de virüsün yayılma hızı artacak. Bunu hangi şehir uygulamazsa o şehirde virüsün yayılma hızı katlanarak artacak.

Valilik, belediye, sağlık müdürlüğü, jandarma, emniyet hepimiz sizlerin sağlığı için evinde kalması için 7 gün 24 saat esasıyla çalışıyoruz. Biz sizin için her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Sizden tek bir isteğimiz var. Kendiniz için, eşiniz için, çocuklarınız için, torunlarınız için, komşularınız ve insanlık için evinde kal Edirne, evinde kal Türkiye.”



Kaynak: AA