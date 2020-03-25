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Belediye binalarına dezenfektan yerleştirildi

DÜZCE(İHA) – ? Koronavirüs önlemlerini arttıran Düzce Belediyesi merkez hizmet binası ve ek hizmet binalarına dezenfektan kutuları yerleştirdi.

Belediye binalarına dezenfektan yerleştirildi

DÜZCE(İHA) – ? Koronavirüs önlemlerini arttıran Düzce Belediyesi merkez hizmet binası ve ek hizmet binalarına dezenfektan kutuları yerleştirdi.

Düzce Belediyesi, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirleri uygulamaya devam ediyor. Düzce Belediyesi Destek İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, merkez hizmet binasına ve ek hizmet binalarına, hizmet binalarındaki katlara personelin ve vatandaşların kullanması için el dezenfektan kutuları yerleştirildi.

Kaynak: İHA




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