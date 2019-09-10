Belediye binası içinde sağlık için stant açıldı

Erenler İlçe Sağlık Müdürlüğü ile "Halk Sağlığı Haftası" etkinlikleri kapsamında belediye hizmet binasına stant açıldı.

Erenler Belediyesi ve Erenler İlçe Sağlık Müdürlüğü "Halk Sağlığı Haftası" kapsamında belediye hizmet binasında açtıkları stant ile belediye personeline ve gün içerisinde belediyeye gelen vatandaşlara sağlık alanında birçok konuda bilgilendirmede bulunuldu. Etkinlik kapsamında gün içerisinde belediye binasında kıyılan nikahlarda çiftlere de bilgilendirmede bulunuldu.

Çalışma hakkında bilgi veren İlçe Sağlık Müdürü Ömer Balcı, "Açtığımız stant ile belediye çalışanlarına ve belediyeye gelen vatandaşlarımıza gün içerisinde aile hekimliğinden, kanser tarama programlarına, obezite danışmanlığından karbonmonoksit ölçümüne kadar birçok konuda bilgi verdik. Etkinlikte her türlü desteği bize sağlayan İlçe Belediye Başkanımız Fevzi Kılıç'a teşekkür ediyorum" dedi.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç ise, "En büyük yatırım insana yapılan yatırımdır. Halkımızın sağlığı açısından olumlu olacak her çalışmanın içerisinde yer almaya devam edeceğiz. İlçe Sağlık Müdürümüz başta olmak üzere mesai arkadaşlarına ve duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA