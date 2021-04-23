Belediye Derince Spor 1 - 2 Ofspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 28. hafta maçında Belediye Derince Spor, Ofspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 28. hafta maçında Belediye Derince Spor, Ofspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Belediye Derince Spor ve Ofspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup'da 28. hafta maçında Belediye Derince Spor sahasında Ofspor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu - Kocaeli } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Belediye Derince Spor - Ofspor maçı skoru ne oldu?
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Belediye Derince Spor -Ofspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu - Kocaeli
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00
Belediye Derince Spor Ofspor Maçının Hakemleri
Doğukan Yıldırım(hakem), Halil Tolgahan Demir(1. Yardımcı Hakem), Rüştü Muhammed Orcan(2. Yardımcı Hakem), Güney Güneylioğlu(dördüncü Hakem)
Belediye Derince Spor İlk 11
1. Yunus Emre Genç, 77. Tayfun Kırca, 97. Muhammet Fatih Yıldırım, 15. Koray Baykara, 53. Sinan Morgil, 8. Rıdvan Aykan, 70. Sefa Durmuş, 5. Sercan Uslu, 61. Mehmet Tosun, 11. Melih İnan, 28. Muhammed Enes Yılmaz
Yedekler
23. Volkan Mert Korkmaz, 4. Osman Kerem Akyol, 99. Kubilay Serbest, 20. Ramazan Özkabak, 45. Mesut Can Tunalı, 39. Tayfur Emre Yılmaz, 21. Mehmet Bağlı
Teknik Sorumlu
Fatih Uygun
Goller
Muhammed Enes Yılmaz,26.dk (h), Koray Baykara,36.dk (k)
Kartlar
Çift Sarı Kart Rıdvan Aykan 90+2.dk, Sarı Kart Mehmet Tosun 44.dk
Oyundan Çıkanlar
Sefa Durmuş 66.dk, Sinan Morgil 83.dk, Muhammed Enes Yılmaz 63.dk
Oyuna Girenler
Ramazan Özkabak 66.dk, Mehmet Bağlı 83.dk, Tayfur Emre Yılmaz 63.dk
Ofspor İlk 11
29. Mızhat Burak Sarı, 18. Onur Paksoy, 11. Muhammet Emre Kalkan, 6. Gökdeniz Gür, 9. Adnan Gülen, 20. Batuhan Calap, 21. Osman Şahin, 22. Fikret Topaloğlu, 55. Ercan Saltık, 26. Volkan Can, 50. Barış Çiçek
Yedekler
25. Sercan Çobanoğlu, 14. Miraç Türkyılmaz, 47. Abdurrahman Emek, 3. Şeyhmus Abdulkadir Aksu, 7. Mustafa Aydoğdu, 30. Alptekin Öztürk, 39. Mustafa Bedirhan Çelik
Teknik Sorumlu
Kadir Kar
Goller
Muhammet Emre Kalkan,79.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Muhammet Emre Kalkan 71.dk, Sarı Kart Alptekin Öztürk 85.dk
Oyundan Çıkanlar
Muhammet Emre Kalkan 84.dk, Osman Şahin 90+2.dk, Batuhan Calap 90+2.dk, Gökdeniz Gür 66.dk, Adnan Gülen 66.dk
Oyuna Girenler
Alptekin Öztürk 84.dk, Miraç Türkyılmaz 90+2.dk, Şeyhmus Abdulkadir Aksu 90+2.dk, Mustafa Bedirhan Çelik 66.dk, Mustafa Aydoğdu 66.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|1928 Bucaspor
|28
|19
|7
|2
|55
|17
|64
|38
|2
|Diyarbekirspor
|28
|19
|7
|2
|41
|17
|64
|24
|3
|Yeşilyurt Belediyespor
|28
|16
|5
|7
|47
|24
|53
|23
|4
|Ofspor
|28
|13
|10
|5
|41
|30
|49
|11
|5
|Arnavutköy Belediye
|28
|13
|7
|8
|40
|29
|46
|11
|6
|Edirnespor
|28
|11
|8
|9
|33
|31
|41
|2
|7
|Belediye Derincespor
|28
|10
|10
|8
|37
|27
|40
|10
|8
|Fatsa Belediyespor
|28
|10
|8
|10
|22
|28
|38
|-6
|9
|Artvin Hopaspor
|28
|9
|9
|10
|39
|41
|36
|-2
|10
|Kızılcabölükspor
|28
|8
|10
|10
|29
|31
|34
|-2
|11
|Nevşehir Belediyespor
|28
|8
|7
|13
|27
|27
|31
|0
|12
|1877 Alemdağspor
|28
|8
|5
|15
|35
|48
|29
|-13
|13
|Çankaya FK
|28
|8
|4
|16
|23
|46
|28
|-23
|14
|Antalya Kemerspor
|28
|6
|6
|16
|25
|46
|24
|-21
|15
|Payasspor
|28
|5
|8
|15
|28
|48
|23
|-20
|16
|Manisaspor
|28
|1
|9
|18
|20
|52
|12
|-32
Fikstür
|21.04.2021
|Payasspor
|1-3
|Diyarbekirspor
|21.04.2021
|Nevşehir Belediyespor
|0-0
|Kızılcabölükspor
|21.04.2021
|Manisaspor
|1-2
|Edirnespor
|21.04.2021
|Belediye Derincespor
|1-2
|Ofspor
|21.04.2021
|Artvin Hopaspor
|2-2
|Yeşilyurt Belediyespor
|21.04.2021
|Arnavutköy Belediye
|3-1
|Kemerspor 2003
|21.04.2021
|1877 Alemdağspor
|1-2
|Çankaya FK
|21.04.2021
|1928 Bucaspor
|4-0
|Fatsa Belediyespor