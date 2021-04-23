Belediye Derince Spor 1 - 2 Ofspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 28. hafta maçında Belediye Derince Spor, Ofspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Belediye Derince Spor ve Ofspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 28. hafta maçında Belediye Derince Spor sahasında Ofspor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu - Kocaeli } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Belediye Derince Spor - Ofspor maçı skoru ne oldu? Belediye Derince Spor, Ofspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Belediye Derince Spor -Ofspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu - Kocaeli



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.04.2021 15:00



Belediye Derince Spor Ofspor Maçının Hakemleri

Doğukan Yıldırım(hakem), Halil Tolgahan Demir(1. Yardımcı Hakem), Rüştü Muhammed Orcan(2. Yardımcı Hakem), Güney Güneylioğlu(dördüncü Hakem)

Belediye Derince Spor

Belediye Derince Spor İlk 11

1. Yunus Emre Genç, 77. Tayfun Kırca, 97. Muhammet Fatih Yıldırım, 15. Koray Baykara, 53. Sinan Morgil, 8. Rıdvan Aykan, 70. Sefa Durmuş, 5. Sercan Uslu, 61. Mehmet Tosun, 11. Melih İnan, 28. Muhammed Enes Yılmaz



Yedekler

23. Volkan Mert Korkmaz, 4. Osman Kerem Akyol, 99. Kubilay Serbest, 20. Ramazan Özkabak, 45. Mesut Can Tunalı, 39. Tayfur Emre Yılmaz, 21. Mehmet Bağlı



Teknik Sorumlu

Fatih Uygun



Goller

Muhammed Enes Yılmaz,26.dk (h), Koray Baykara,36.dk (k)



Kartlar

Çift Sarı Kart Rıdvan Aykan 90+2.dk, Sarı Kart Mehmet Tosun 44.dk



Oyundan Çıkanlar

Sefa Durmuş 66.dk, Sinan Morgil 83.dk, Muhammed Enes Yılmaz 63.dk



Oyuna Girenler

Ramazan Özkabak 66.dk, Mehmet Bağlı 83.dk, Tayfur Emre Yılmaz 63.dk

Ofspor

Ofspor İlk 11

29. Mızhat Burak Sarı, 18. Onur Paksoy, 11. Muhammet Emre Kalkan, 6. Gökdeniz Gür, 9. Adnan Gülen, 20. Batuhan Calap, 21. Osman Şahin, 22. Fikret Topaloğlu, 55. Ercan Saltık, 26. Volkan Can, 50. Barış Çiçek



Yedekler

25. Sercan Çobanoğlu, 14. Miraç Türkyılmaz, 47. Abdurrahman Emek, 3. Şeyhmus Abdulkadir Aksu, 7. Mustafa Aydoğdu, 30. Alptekin Öztürk, 39. Mustafa Bedirhan Çelik



Teknik Sorumlu

Kadir Kar



Goller

Muhammet Emre Kalkan,79.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Muhammet Emre Kalkan 71.dk, Sarı Kart Alptekin Öztürk 85.dk



Oyundan Çıkanlar

Muhammet Emre Kalkan 84.dk, Osman Şahin 90+2.dk, Batuhan Calap 90+2.dk, Gökdeniz Gür 66.dk, Adnan Gülen 66.dk



Oyuna Girenler

Alptekin Öztürk 84.dk, Miraç Türkyılmaz 90+2.dk, Şeyhmus Abdulkadir Aksu 90+2.dk, Mustafa Bedirhan Çelik 66.dk, Mustafa Aydoğdu 66.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 1928 Bucaspor 28 19 7 2 55 17 64 38 2 Diyarbekirspor 28 19 7 2 41 17 64 24 3 Yeşilyurt Belediyespor 28 16 5 7 47 24 53 23 4 Ofspor 28 13 10 5 41 30 49 11 5 Arnavutköy Belediye 28 13 7 8 40 29 46 11 6 Edirnespor 28 11 8 9 33 31 41 2 7 Belediye Derincespor 28 10 10 8 37 27 40 10 8 Fatsa Belediyespor 28 10 8 10 22 28 38 -6 9 Artvin Hopaspor 28 9 9 10 39 41 36 -2 10 Kızılcabölükspor 28 8 10 10 29 31 34 -2 11 Nevşehir Belediyespor 28 8 7 13 27 27 31 0 12 1877 Alemdağspor 28 8 5 15 35 48 29 -13 13 Çankaya FK 28 8 4 16 23 46 28 -23 14 Antalya Kemerspor 28 6 6 16 25 46 24 -21 15 Payasspor 28 5 8 15 28 48 23 -20 16 Manisaspor 28 1 9 18 20 52 12 -32

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