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Belediye Derince Spor 1 - 2 Ofspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 28. hafta maçında Belediye Derince Spor, Ofspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Belediye Derince Spor 1 - 2 Ofspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 28. hafta maçında Belediye Derince Spor, Ofspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Belediye Derince Spor ve Ofspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 28. hafta maçında Belediye Derince Spor sahasında Ofspor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu - Kocaeli } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Belediye Derince Spor - Ofspor maçı skoru ne oldu?

Belediye Derince Spor, Ofspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Belediye Derince Spor -Ofspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu - Kocaeli

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00

Belediye Derince Spor Ofspor Maçının Hakemleri 
Doğukan Yıldırım(hakem), Halil Tolgahan Demir(1. Yardımcı Hakem), Rüştü Muhammed Orcan(2. Yardımcı Hakem), Güney Güneylioğlu(dördüncü Hakem)

BELEDİYE DERİNCE SPORBelediye Derince Spor

Belediye Derince Spor İlk 11
1. Yunus Emre Genç, 77. Tayfun Kırca, 97. Muhammet Fatih Yıldırım, 15. Koray Baykara, 53. Sinan Morgil, 8. Rıdvan Aykan, 70. Sefa Durmuş, 5. Sercan Uslu, 61. Mehmet Tosun, 11. Melih İnan, 28. Muhammed Enes Yılmaz

Yedekler
23. Volkan Mert Korkmaz, 4. Osman Kerem Akyol, 99. Kubilay Serbest, 20. Ramazan Özkabak, 45. Mesut Can Tunalı, 39. Tayfur Emre Yılmaz, 21. Mehmet Bağlı

Teknik Sorumlu
Fatih Uygun

Goller
Muhammed Enes Yılmaz,26.dk (h), Koray Baykara,36.dk (k)

Kartlar
Çift Sarı Kart Rıdvan Aykan 90+2.dk, Sarı Kart Mehmet Tosun 44.dk

Oyundan Çıkanlar
Sefa Durmuş 66.dk, Sinan Morgil 83.dk, Muhammed Enes Yılmaz 63.dk

Oyuna Girenler
Ramazan Özkabak 66.dk, Mehmet Bağlı 83.dk, Tayfur Emre Yılmaz 63.dk

OFSPOROfspor

Ofspor İlk 11
29. Mızhat Burak Sarı, 18. Onur Paksoy, 11. Muhammet Emre Kalkan, 6. Gökdeniz Gür, 9. Adnan Gülen, 20. Batuhan Calap, 21. Osman Şahin, 22. Fikret Topaloğlu, 55. Ercan Saltık, 26. Volkan Can, 50. Barış Çiçek

Yedekler
25. Sercan Çobanoğlu, 14. Miraç Türkyılmaz, 47. Abdurrahman Emek, 3. Şeyhmus Abdulkadir Aksu, 7. Mustafa Aydoğdu, 30. Alptekin Öztürk, 39. Mustafa Bedirhan Çelik

Teknik Sorumlu
Kadir Kar

Goller
Muhammet Emre Kalkan,79.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Muhammet Emre Kalkan 71.dk, Sarı Kart Alptekin Öztürk 85.dk

Oyundan Çıkanlar
Muhammet Emre Kalkan 84.dk, Osman Şahin 90+2.dk, Batuhan Calap 90+2.dk, Gökdeniz Gür 66.dk, Adnan Gülen 66.dk

Oyuna Girenler
Alptekin Öztürk 84.dk, Miraç Türkyılmaz 90+2.dk, Şeyhmus Abdulkadir Aksu 90+2.dk, Mustafa Bedirhan Çelik 66.dk, Mustafa Aydoğdu 66.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
11928 Bucaspor28197255176438
2Diyarbekirspor28197241176424
3Yeşilyurt Belediyespor28165747245323
4Ofspor281310541304911
5Arnavutköy Belediye28137840294611
6Edirnespor2811893331412
7Belediye Derincespor281010837274010
8Fatsa Belediyespor2810810222838-6
9Artvin Hopaspor289910394136-2
10Kızılcabölükspor2881010293134-2
11Nevşehir Belediyespor2887132727310
121877 Alemdağspor288515354829-13
13Çankaya FK288416234628-23
14Antalya Kemerspor286616254624-21
15Payasspor285815284823-20
16Manisaspor281918205212-32

Fikstür

21.04.2021Payasspor1-3Diyarbekirspor
21.04.2021Nevşehir Belediyespor0-0Kızılcabölükspor
21.04.2021Manisaspor1-2Edirnespor
21.04.2021Belediye Derincespor1-2Ofspor
21.04.2021Artvin Hopaspor2-2Yeşilyurt Belediyespor
21.04.2021Arnavutköy Belediye3-1Kemerspor 2003
21.04.20211877 Alemdağspor1-2Çankaya FK
21.04.20211928 Bucaspor4-0Fatsa Belediyespor
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