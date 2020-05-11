Belediye ekipleri dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

Nevşehir Belediyesi dezenfekte ekipleri, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Dünya genelinde etkili olan korona virüsün Türkiye'de ilk defa göründüğü günden itibaren dezenfekte çalışmalarını titizlikle yürüten Nevşehir Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğu dezenfekte ekipleri ile her gün şehrin farklı noktalarında çalışma gerçekleştiriyor. Çalışmalarını gece gündüz sürdüren ekipler, kentte dezenfeksiyon çalışmalarına büyük bir özveriyle devam ediyor. Temizlik ve dezenfekte uygulamaları her gün kamu kurumu binaları, eczane, park, durak, bankalar, özel halk otobüsleri, yolcu otobüsleri, ATM'ler ve diğer pek çok yerde yapılıyor.

Lokasyonların tek seferlik dezenfekte edilmediğini belirten belediye ekipleri, uygulamanın periyodik şekilde tekrarlandığını belirtti.

Kaynak: İHA