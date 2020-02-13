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Belediye ekipleri geceyi yollarda geçirdi

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi yoğun kar yağışı nedeniyle geceyi yollarda geçirdi.

Belediye ekipleri geceyi yollarda geçirdi

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi yoğun kar yağışı nedeniyle geceyi yollarda geçirdi.

Yüzlerce yerleşim yerinin kapalı olduğu ve okulların tatil edildiği Hakkari'de karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Belediye karla mücadele ekibi, 15 değişik mahalle yolunun kapanmaması için gece boyunca çalışmalarını sürdürdü.

Kar yağışı ve gizli buzlanma nedeniyle yer yer zor anlar yaşayan belediye ekipleri, zorlu şartlara rağmen çalışmalarına gece boyunca devam etti. Kent merkezinde 14 iş makinesi ve 30 personelle yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Belediye ekipleri geceyi yollarda geçirdi

Belediye ekipleri geceyi yollarda geçirdi

Kaynak: İHA




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