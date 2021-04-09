Yeni Yusufeli'nin yeşillendirme çalışmaları yapıldı9 Nisan 2021 Cuma Fox TV Yayın Akışı | Son Yaz yeni bölümüyle FOX'taKuzey Kore lideri Kim'den "Çetin Yürüyüş" çağrısı! 3 milyon insanın açlıktan öldüğü kıtlığı hatırlattıBelediye ekipleri Karlıova'da bahar temizliğine başladı9 Nisan 2021 Cuma Star TV Yayın Akışı|Akrep yeni bölümüyle Star'daCHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan kimdir? Nereli? Kaç yaşında ve neden öldü?İpekyolu Belediyesi ‘Sağlıklı Beslenme’ semineri düzenlediBu kadar da olmaz! Koronavirüs hastası çifti ‘doktorum’ diyerek dolandırdılar9 Nisan 2021 Cuma Kanal D Yayın Akışı|Arka Sokaklar yeni bölümüyle Kanal D'deİzmir'de Roman Günü'ne özel çiftlere nikah kıyıldı
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Belediye ekipleri Karlıova'da bahar temizliğine başladı

Belediye ekipleri Karlıova'da bahar temizliğine başladı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde karların erimesiyle belediye ekipleri bahar temizliğine başladı.

Belediye ekipleri Karlıova'da bahar temizliğine başladı

Türkiye'nin en çok kar yağışı alan bölgelerinden biri olan Bingöl'ün Karlıova ilçesinde karların erimeye başlamasıyla birlikte bahar temizliği için seferber olan belediye ekipleri, ilçe merkezinin farklı noktalarında 3 ekiple temizlik ve yıkama çalışmasına başladı. En son nisanın ilk günü kar yağan ilçenin yüksek rakımlarının ise halen karla kaplı olduğu aktarıldı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Karlıova Belediyesi Zabıta Amiri Metin Bingöl, "Bilindiği gibi bizim memleketin kışı biraz uzun sürüyor. Türkiye geneline baktığımız zaman biz 1-2 ay daha fazla kış yaşıyoruz. Dolayısıyla bugünlerde karlar erimeye başladı, bahar geldi diye düşünüyoruz. Bahar temizliğine başladık ilçe merkezinde, çevre mahallelerin de yıkamasını bitirdik daha hijyen olabilmesi için. Özellikle pandemide milletimizin de sağlığını düşünerek hijyenik bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Belediye ekipleri Karlıova'da bahar temizliğine başladı

Belediye ekipleri Karlıova'da bahar temizliğine başladı

Belediye ekipleri Karlıova'da bahar temizliğine başladı

Belediye ekipleri Karlıova'da bahar temizliğine başladı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT